Oscar, der Ballonfahrer Nachwuchs am Nil / Kein Platz für zwei / Auf Wohnungssuche D 2010

Nachwuchs am Nil: Oscar und Kalli wollen die Ballastsäcke ihres Ballons am Nil mit Sand auffüllen. Aber kaum buddeln sie im Sand, werden sie von einem wütenden Nilkrokodil vertrieben. Denn das Krokodil bewacht einen Schatz! Aber der Schatz besteht nicht aus Gold und Juwelen. Was im Nilsand vergraben ist sind Krokodil-Eier. Und wie jeder Schatz müssen auch die Krokodilbabys gut beschützt werden, vor einem Nilwaran mit Zahnschmerzen und vielen Marabus, die alle großen Hunger haben. Wie gut, dass der Nilkrokodilsdame dabei zwei unerschrockene Tierforscher helfen? 

Kein Platz für zwei: Im riesigen Regenwald einen bestimmten Baum mit Früchten suchen? Keine ganz leichte Aufgabe für den Ballonfahrer Oscar und seinen stachligen Freund Kalli. Der junge Orang-Utan Otak würde sie gerne zum Rambutan-Baum führen, aber das ist ihm zu gefährlich. Der Baum liegt nämlich im Revier eines älteren Orang-Utans. Und da ist kein Platz für einen zweiten Menschenaffen. Bis die beiden Tierforscher also die leckeren Früchte des Rambutan-Baumes essen können gibt es viel zu tun, und zu entdecken? 

Auf Wohnungssuche: Ihren Urlaubsbeginn in Afrika haben sich Oscar und Kalli anders vorgestellt. Die Ballonfahrer machen eine sehr unsanfte Bruchlandung und bringen dabei die Wohnhöhle einer Erdmännchenfamilie zum Einsturz. Mit einer riesigen Beule auf dem Kopf kriecht das Erdmännchen Gerda aus der zerstörten Höhle. Doch damit nicht genug. Gerda hat auch noch ihr Gedächtnis verloren und kann sich an nichts mehr erinnern. Da müssen Oscar und Kalli einspringen und die Aufgaben eines Erdmännchens übernehmen, dabei hätte Kalli so gerne Urlaub gemacht. 

Originaltitel: Oscar, der Ballonfahrer 
Regie: Gert Ludewig 
Drehbuch: Anna Knigge, John Chambers, Ishel U. Eichler, Eckart Fingberg 
Musik: Jens Busch