3sat 02:40 bis 03:20 Rock und Pop Rock the Classic Dexico D, CH 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Dexico, die Big-Pop-Band aus dem Allgäu, muss Georges Bizets Meisterwerk "Carmen", eine der meist aufgeführten Opern der Welt, neu interpretieren. Die Gewinner des Deutschen Rock- und Poppreises, Dexico, treffen auf Beat Blättler, den Solo-Fagottisten des Luzerner Sinfonieorchesters. Gemeinsam mit Moderator Wigald Boning covern und zitieren sie gleich drei bekannte Motive aus Carmen. "Carmen", nach dem gleichnamigen Roman von Prosper Mérimée, wurde von George Bizet komponiert und 1875 in Paris uraufgeführt. Die Oper war für die damalige Zeit revolutionär und fiel beim Publikum durch. Die realistische Schilderung und Tragik der Geschichte, die radikal von traditionellen Mustern abweichende Form, waren für das Pariser Publikum zu ungewohnt. Der Durchbruch erfolgte erst wenige Monate später bei der Aufführung in Wien, kurz nach dem Tod von Bizet, der im Alter von nur 36 Jahren verstorben war. Dexico bezeichnet ihren eigenen Sound als Big-Pop. Eine Mischung aus Big-Band-Sound und Pop. Die Band ist musikalisch aber auch in Rock und Funk zu Hause. Klassik jedoch - das sind neue Musiksphären für die jungen Musiker. Der Bandname Dexico steht für die zehn Mitglieder der Band. Das vielseitige Instrumentarium von Dexico bestehend aus Gesang, Bass, Gitarre, Schlagzeug, Perkussion und Bläsern wird durch das Fagott von Beat Blättler und die Querflöte Wigald Boning erweitert. Die Uraufführung der Neu-Interpretation von "Carmen" à la Dexico findet in dem proppenvollen Konzerthaus in Ravensburg statt. Teil zwei der neuen Staffel von "Rock the Classic" folgt im Anschluss um 22.20 Uhr. Die Folgen drei und vier werden am Samstag, 5. November, ab 21.35 Uhr ausgestrahlt. Und Folge fünf kommt am Samstag, 12. November, um 22.15 Uhr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wigald Boning Originaltitel: Rock the Classic

