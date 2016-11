3sat 22:15 bis 23:00 Rock und Pop Rock the Classic Bauchklang D, CH 2016 2016-11-05 04:45 Stereo 16:9 HDTV Merken "Rock the Classic" heißt heute "Beatbox The Vivaldi." Die Wiener Beatboxer-Truppe "Bauchklang" versucht sich an Antonio Vivaldis "Sommer", dem weltbekannten Violinkonzert. Die Mundakrobaten erhalten Schützenhilfe von Klassikexperte Beat Blättler und Multi-Instrumentalist und Moderator Wigald Boning. Beatboxing mit Fagott und Querflöte? Das ist mit Sicherheit eine musikalische Neuheit! Vivaldis dritter Satz aus dem "Sommer" der "Vier Jahreszeiten" wird geliebt und oft gecovert von flinken Metal-Gitarristen, aber von Beat-Boxern? "Das wird ein Zungenbrecher", meint die Band. Bauchklang, 1996 aus einem Schülermusical entstanden, verschrieb sich schließlich dem Beatboxing. In der Szene sind die vier Rhythmiker weltweit einzigartig. Unverzerrt und ohne elektronische Hilfsmittel kreieren sie eine Musik, die nicht nur in Underground-Clubs von Wien bis Mumbai ankommt, sondern auch bei Jazzfestivals Anklang findet. Für das "Rock the Classic"-Projekt ist die Band bereit, ein wenig von ihrem Purismus abzurücken. Es gilt, die tiefen Klänge von Beat Blättlers Fagott zu integrieren und Wigald Boning, der auf seinem Casio hämmert und seiner Querflöte zwitschert, einzubauen. Auch Stimmverzerrer und Loop-Machine sind zugelassen. Und dennoch: Der Band gelingt es, ihrem unverkennbaren Stil treuzubleiben. Klassik-Experte Beat Blättler ist fasziniert. Sehen sie selbst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wigald Boning Originaltitel: Rock the Classic