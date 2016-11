3sat 20:15 bis 21:35 Oper Orfeo ed Euridice A 2013 Libretto von Ranieri de' Calzabigi Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Christoph Willibald Glucks Oper "Orfeo ed Euridice", die 1762 in Wien uraufgeführt wurde, gilt als seine erste Reformoper, die einen radikalen Bruch mit der altitalienischen Schule vollzieht. Zu Glucks 300. Geburtstag entstand 2013 im Barocktheater von Cesky Krumlov, Tschechien, eine exzeptionelle Opernproduktion: Für die Inszenierung von Glucks Meisterwerk trat noch einmal das Produktionsteam der Scarlatti-Oper "Dove è amore è gelosia" zusammen. Es gestaltete mit berühmten Interpreten eine ganz dem barocken historischen Vorbild verpflichtete Aufführung. Bejun Mehta und Eva Liebau sind in den Titelrollen zu sehen, Regula Mühlemann übernahm die Partie des Amors, Ondrej Havelka war für die Bühnen- und Fernsehregie verantwortlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bejun Mehta (Orfeo) Eva Liebau (Euridice) Regula Mühlemann (Amor) Originaltitel: Orfeo ed Euridice Regie: Ond?ej Havelka Drehbuch: Ond?ej Havelka Kamera: Jan Malí? Musik: Christoph Willibald Gluck