Reportage Das Geberland Wie Amerikaner aus der Not eine Tugend machen D 2016 Frage nicht was dein Land für dich tun kann - frage, was du für dein Land tun kannst! In den USA ist das keine leere Floskel. Statt Sozialstaat gibt es hier eine Kultur des Gebens. Ob Stiftungen, kirchliche Einrichtungen oder Nachbarn, die sich treffen, um Kuchen zu verkaufen, die Amerikaner sammeln oft für einen guten Zweck. Was treibt die Menschen an, so viel Gutes zu tun? Ingo Zamperoni macht sich auf, dieser Frage nachzugehen. Der "Arbeitstag" von Chris Ring beginnt seit Monaten mit einem Sprung in die braunen Fluten des Mississippi. Sechs bis acht Stunden verbringt der 28-Jährige dann im Wasser, selbst das Mittagessen nimmt er im Strom treibend zu sich. Denn Chris hat eine Mission. Er will als erster Amerikaner den längsten Fluss der USA von der Quelle in Minnesota bis zur Mündung im Golf von Mexiko entlang schwimmen. Jeden einzelnen der 3778 Kilometer. Und zwar nicht, um einen Rekord aufzustellen, sondern um Spenden zu sammeln. Eine Haltung, der Ingo Zamperoni auf seinen Reisen durch die USA immer wieder begegnet. Diese Hilfsbereitschaft zieht sich durch alle Schichten der Bevölkerung. Vom Trailer-Park bis zu Silicon Valley, wo Start-Up-Millionäre auch mal 50 000 Dollar für ein Mittagessen mit einem Filmstar zahlen. Es soll ja eine Spende sein. Er erlebt einen Staat, für den diese Art der Hilfsbereitschaft eine Notwendigkeit ist, denn das soziale Netz ist mehr als grobmaschig. Originaltitel: Das Geberland - Wie Amerikaner aus der Not eine Tugend machen