3sat 16:30 bis 18:00 Komödie Liebe auf vier Pfoten D 2006 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Anwältin Claudia aus Salzburg will mit ihrem Lebensgefährten Erik in den Urlaub fahren. Als der kurzfristig absagt, beschließt sie, allein in die Lausitz zu reisen. Dort begegnet sie dem verschlossenen Mark, der in der Gegend Ferienhütten vermietet. Zunächst sind sich beide nicht sympathisch. Doch dann laufen Claudia zwei kleine Luchse zu, deren Mutter von einem Wilderer erlegt worden ist, und Mark bietet seine Hilfe an. Über die Arbeit mit den Tieren kommen sich die beiden näher und verlieben sich. Aber dann glaubt Claudia einem dunklen Geheimnis in Marks Vergangenheit auf die Spur zu kommen, das sich erst nach heftigen gegenseitigen Anschuldigungen als Missverständnis herausstellt. Doch es ist schon zu spät - Claudia ist wieder auf dem Weg nach Salzburg. Mark entschließt sich, um Claudia zu kämpfen und reist ihr nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susanne Michel (Claudia Schmitt) Florian Fitz (Mark Berner) Siegfried Rauch (Heinrich) Christian Spatzek (Erik) Michael Kind (Gandolf) Jaschka Lämmert (Sophie) Christian Gaul (Gerd) Originaltitel: Liebe auf vier Pfoten Regie: Markus Bräutigam Drehbuch: Natalie Scharf Kamera: Axel Henschel Musik: Siggi Mueller Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 461 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 261 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 191 Min. Constantine

Horrorfilm

ProSieben 03:20 bis 05:15

Seit 81 Min.