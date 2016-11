Niederlande 2 23:25 bis 00:55 Drama Wadjda SAR, D, USA, VAE, NL, JOR 2012 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Filmdrama. Wadjda is een tienjarig meisje dat in een buitenwijk van Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, woont. Hoewel ze in een conservatieve wereld leeft, houdt Wadjda van plezier. Ze is ondernemend en zoekt altijd de grenzen van het mogelijke op. Na een ruzie met haar vriend Abdullah, een buurtjongen met wie ze eigenlijk niet zou mogen spelen, ziet Wadjda een mooie groene fiets te koop staan. Ze wil deze fiets dolgraag hebben, zodat ze in een race Abdullah kan verslaan. Maar Wadjda's moeder wil dit niet toestaan, uit angst voor repercussies van een samenleving die fietsen voor meisjes als gevaarlijk ziet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Waad Mohammed (Wadjda) Reem Abdullah (Mutter) Abdullrahman Al Gohani (Abdullah) Ahd (Hussa) Sultan Al Assaf (Vater) Alanoud Sajini (Fatin) Rafa Al Sanea (Fatima) Originaltitel: Wadjda Regie: Haifaa Al Mansour Drehbuch: Haifaa Al Mansour Kamera: Lutz Reitemeier Musik: Max Richter