Niederlande 2 20:30 bis 21:20 Sonstiges Verborgen verleden Isa Hoes NL 2016 HDTV Merken In Verborgen verleden proberen prominente Nederlanders weer te achterhalen van welke voorouders zij afstammen en hoe die hebben geleefd. Waren ze arm of rijk, gewoon of bijzonder, goed of slecht? Hoe hebben ze geleefd en wat hebben ze nagelaten? Welke eigenschappen of karaktertrekken herkennen de hoofdpersonen in hun voorouders? Wat betekenen ze nu voor hen? In Google-Kalender eintragen Moderation: Gijs Scholten van Aschat Originaltitel: Verborgen verleden