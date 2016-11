Niederlande 2 12:05 bis 12:50 Sonstiges De Nieuwe Maan NL 2016 HDTV Merken Mohsin Fikri. Halim el Madkouri en Bouchra Ban Hammou bespreken het tragische voorval rond de Marokkaanse vishandelaar Fikri, die geplet werd in een vuilniswagen * Tien vrienden en ik. Theatermaker Nazanin Taheri, ex-vluchteling Zana Ali en productie-assistente Anood Almareg komen vertellen over de voorstelling "Tien vrienden en ik" * Islamitisch centrum. Woordvoerder Arnoud van Doorn en arabist Halim el Madkouri, tegenstander van het centrum gaan met elkaar in gesprek * Fidan Ekiz. Journalist Fidan Ekiz is voor het eerst als columnist te zien In Google-Kalender eintragen Moderation: Nadia Moussaid Originaltitel: De Nieuwe Maan