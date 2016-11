Animal Planet 04:40 bis 05:25 Dokumentation Tierfilmer in Gefahr NZ 2004 Merken Sie filmen wilde Tiere aus der Nähe. Oft riskieren sie dabei ihr Le-ben. Wer sind diese Menschen? Was treibt sie an? In zwei Folgen stellt Animal Planet einige der bekanntesten Tierfilmer der Welt vor: drei Frauen und 23 Männer. Die Protagonisten spiegeln alle menschlichen Charaktere: Heißsporne und besonnene Persönlich-keiten - und alle Mischformen dazwischen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Up Close and Dangerous