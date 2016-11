Animal Planet 22:30 bis 23:15 Dokumentation Gebissen! Wenn dir eine Stunde bleibt Tiger-Attacke USA 2008 Merken Im August 2008 kommt es auf einer Farm für exotische Raubkatzen im US-Bundesstaat Missouri zu einem tragischen Unfall: Tierpfleger Jacob Barr wird beim Betreten eines Geheges von einem Tiger angefallen. Die bengalische Großkatze verbeißt sich mit ihren Reißzähnen im Bein des 26-Jährigen. Jacob versucht sich verzweifelt aus den Fängen des Tigers zu befreien, doch erst vier gezielte Schüsse, abgefeuert aus dem Revolver eines Zoo-Wärters, beenden den ungleichen Kampf zwischen Mensch und Tier. Das Bein des Pflegers ist jedoch so zerfetzt, dass es umgehend amputiert werden muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I Was Bitten