Animal Planet 12:00 bis 12:45 Dokusoap Der Pool-Profi Der Texas-Pool USA 2014 Bevor Anthony Archer-Wills und seine Helfer ein neues Projekt starten, besuchen sie zunächst immer erst die Gewässer in der näheren Umgebung. In dieser Folge lassen sich die Landschaftsarchitekten von der herrlichen Natur am Lampasas River in Texas inspirieren. Chuck und Carol besitzen ganz in der Nähe eine Ranch und wünschen sich dort einen Swimmingpool. Das Ehepaar legt großen Wert darauf, dass dieser nicht wie ein Fremdkörper in der Umgebung wirkt. Anthony entwirft für die beiden eine Wellness-Oase, die sich auf natürliche Art und Weise selbst reinigt. Originaltitel: The Pool Master