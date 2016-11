Animal Planet 06:35 bis 06:55 Dokusoap Der Hundestylist - Tönen, Föhnen und Verwöhnen in Beverly Hills USA 2008 Merken Vom Ghetto-Kid zum Hundestylisten: Artist Knox hat es geschafft. Bei "Tönen, Föhnen und Verwöhnen" gewann der aufstrebende Hundefrisör aus dem Problemviertel South Central in Los Angeles das große Finale und wurde zum "Groomer of the Year" gekürt. Mit 50.000 Dollar Preisgeld in der Tasche und ausgerüstet mit einem fahrbaren Frisiersalon für Vierbeiner startet Knox jetzt in eine neue, viel versprechende Zukunft. Sein Ziel: Im Nobelstadtteil Beverly Hills zahlungskräftige Kundschaft akquirieren und zur Nummer Eins der mobilen Hundestylisten werden. Wird es dem ambitionierten "Nachwuchs-Groomer" gelingen, in der elitären Branche Fuß zu fassen und seinen großen Traum vom eigenen Hunde-Salon zu verwirklichen? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Beverly Hills Groomer