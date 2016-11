Tony D'Amato ist Trainer des Football-Teams der "Miami Sharks". Doch das Team steht nicht gut da und als sich auch noch Quarterback Jack Rooney verletzt, ist die Teilnahme an den Play-Offs in Gefahr. Christina Pagniacci, die neue Besitzerin des Teams, setzt D'Amato zusätzlich unter Druck, da sie Erfolg um jeden Preis erwartet. In Google-Kalender eintragen