Syriana bezeichnet explosive Regionen im Nahen Osten, deren Stabilität Einfluss auf die Sicherheit und den Wohlstand der USA hat. Der Kampf um diese Hotspots und das darunter liegende Öl verknüpft das Schicksal eines CIA-Agenten, eines Energieberaters, eines arabischen Prinzen und eines jungen Pakistani in einem gewaltätigen Konflikt, der am Ende Opfer auf allen Seiten fordert. In Google-Kalender eintragen