Rangoon USA, GB 1995

Um über den Tod von Mann und Sohn hinweg zu kommen, unternimmt Laura (Patricia Arquette) einen Trip nach Südostasien und landet in Myanmar, der von Demonstrationen aufgerüttelten Hauptstadt Burmas. Statt wie von der Landesregierung empfohlen abzureisen, begleitet sie den Professor U Aung Ko auf seiner Reise durch das Land und engagiert sich für die Landesbewohner.

Schauspieler: Patricia Arquette (Laura Bowman) Frances McDormand (Andy) Spalding Gray (Jeremy Watt) U Aung Ko (Er selbst) Adelle Lutz (Aung San Suu Kyi) Johnny Cheah (Min Han) Tiara Jacquelina (San San)

Originaltitel: Beyond Rangoon
Regie: John Boorman
Drehbuch: Alex Lasker, Bill Rubenstein
Kamera: John Seale
Musik: Hans Zimmer