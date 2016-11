TNT Film 08:00 bis 09:45 Krimi Telefon USA 1977 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Kalte Krieg neigt sich langsam dem Ende zu, doch KGB-Hardliner Nicolai Dalchimsky will das nicht zulassen. Mithilfe von Schläfern und dem Geheimprojekt "Telefon", von dem nur noch wenige hochrangige Militärs wissen, will Nicolai in den USA Sabotageakte durchführen. Die Russen sind entsetzt, denn sie haben kein Interesse an einem dritten Weltkrieg und versuchen, Nicolai aufzuhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charles Bronson (Major Grigori Borzov) Lee Remick (Barbara) Donald Pleasence (Nicolai Dalchimsky) Patrick Magee (General Strelsky) Tyne Daly (Dorothy Putterman) Sheree North (Marie Wills) Frank Marth (Harley Sandburg) Originaltitel: Telefon Regie: Don Siegel Drehbuch: Peter Hyams, Stirling Silliphant Kamera: Michael Butler Musik: Lalo Schifrin Altersempfehlung: ab 16