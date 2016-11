13th Street 21:05 bis 21:55 Krimiserie Cape Town Echoes of the Past D 2016 Stereo 16:9 Merken Mat Joubert (Trond Espen Seim) galt als einer der besten Polizisten Kapstadts. Doch seit der Ermordung seiner Frau vor einem Jahr ist Mat nur noch ein Schatten seiner selbst. Trotzdem fordert sein neuer Chef Mats vollen Einsatz. In sechs Monaten muss er wieder der Alte sein. Das bedeutet Training, Diät und Psychotherapie. Außerdem wird Mat ein neuer Partner zur Seite gestellt. Sanctus Snook (Boris Kodjoe) ist ein ehemaliger Elite-Cop. Das ungleiche Duo muss nicht lange auf seinen ersten Einsatz warten. Ein erfolgreicher Geschäftsmann wurde ermordet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Trond Espen Seim (Mat Joubert) Boris Kodjoe (Sanctus Snook) Arnold Vosloo (Robin van Rees) Marcin Dorocinski (Christian Coolidge) Jessica Haines (Hanna Nortier) Isolda Dychauk (Irena Krol) Jody Abrahams (Bart de Wit) Originaltitel: Cape Town Regie: Peter Ladkani Drehbuch: Anna Tebbe Kamera: Florian Schilling Musik: Andreas Helmle Altersempfehlung: ab 16