13th Street 18:35 bis 19:25 Krimiserie Criminal Minds Der Stamm USA 2006 Stereo 16:9 Der Mord an fünf Studenten ruft das BAU-Team auf den Plan. Am Tatort finden die Profiler Hinweise auf indianische Rituale, was die Ermittlungen ins nahegelegene Reservat führt. Als sich herausstellt, dass die Indianer nichts mit der Sache zu tun haben, interessieren sich Gideon (Mandy Patinkin) und sein Team für eine vermisste Studentin und einen Kult, dem sie angehörte. Die Ermittler müssen schnell handeln und die Täter dingfest machen, denn die planen schon ein neues Attentat. Schauspieler: Mandy Patinkin (Jason Gideon) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Lola Glaudini (Elle Greenaway) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Matt Earl Beesley Drehbuch: Andrew Wilder Kamera: Glenn Kershaw Musik: Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina Altersempfehlung: ab 16