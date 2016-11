13th Street 14:35 bis 15:25 Krimiserie Criminal Minds Engelsstimme USA 2005 Stereo 16:9 Merken Ein verrückter Killer begeht eine Reihe entsetzlicher Morde. Der Sohn des letzten Opfers, der siebenjährige Wally, hat den Täter gesehen. Der, so stellt sich heraus, wohnt in unmittelbarer Nähe und wird sofort verhaftet. Doch zur Überraschung der Profiler gesteht der Mann, seine Opfer ausgeraubt zu haben, die Morde will er aber nicht begangen haben. Gideon (Mandy Patinkin), der verletzungsbedingt von seinem Büro aus ermitteln muss, kommt den perversen Trieben des Killers durch Fotos vom Tatort auf die Spur? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mandy Patinkin (Jason Gideon) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Lola Glaudini (Elle Greenway) Kirsten Vangsness (Garcia) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Charles Haid Drehbuch: Edward Napier Kamera: Glenn Kershaw Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina Altersempfehlung: ab 16