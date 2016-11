Silverline 04:40 bis 06:00 SciFi-Film The Collapsed CDN 2011 20 40 60 80 100 Merken Das Ende der Welt hat begonnen und so kämpft auch Familie Weaver ums nackte Überleben. Sie erhoffen sich in einer kleinen abgelegenen Gemeinde Zuflucht und verlassen deshalb die von Panik beherrschten Straßen ihrer Stadt. Der Weg führt sie durch riesige Wälder in denen sie sich gegen weitere Überlebende zur Wehr setzen müssen. Doch in diesen schlummert auch noch eine viel größere Gefahr, was die kleine Familie schon bald am eigenen Leib zu spüren bekommt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Fantasia (Scott Weaver) Steve Vieira (Aaron Weaver) Anna Ross (Rebecca Weaver) Lise Moule (Emily Weaver) Vincent Thomas (John Portmeyer) Stéfano Gallo (Phil Corddry) Rick Cordeiro (Ben Craven) Originaltitel: The Collapsed Regie: Justin McConnell Drehbuch: Kevin Hutchinson, Justin McConnell Musik: Rob Kleiner Altersempfehlung: ab 18