Silverline 01:35 bis 03:15 Horrorfilm The Abandoned - Die Vergessenen E, GB, BUL 2006 20 40 60 80 100 Merken Vor über 40 Jahren wurde Marie Jones in Russland von einem britischen Ehepaar adoptiert, nachdem ihre Mutter auf mysteriöse Weise ums Leben kam. Als Marie von einem russischen Anwalt mitgeteilt bekommt, dass sie das Haus ihrer leiblichen Mutter geerbt hat, kehrt sie an den Ort ihrer Geburt zurück. Das heruntergekommene Anwesen liegt weit abgelegen mitten in den Wäldern und Marie findet nur mit Hilfe eines Einheimischen den Weg dorthin. Allein erkundet sie das alte Gemäuer und trifft schon in der ersten Nacht auf ein unheimliches Wesen. Ein endloser Albtraum beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anastasia Hille (Marie Jones) Karel Roden (Nicolai) Carlos Reig-Plaza (Anatoliy) Monica Baunova (Emily) Valentin Ganev (Andrei Misharin / Kolya Kaidavosky) Paraskeva Djukelova (Marie's Mother) Kalin Arsov (Bearded Russian Patriarch Man "1966") Originaltitel: Los Abandonados Regie: Nacho Cerdà Drehbuch: Karim Hussain, Nacho Cerdà, Richard Stanley Kamera: Xavi Giménez Musik: Alfons Conde Altersempfehlung: ab 18

