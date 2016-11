Silverline 16:40 bis 18:20 Horrorfilm Riding the Bullet USA, D, CDN 2004 20 40 60 80 100 Merken Halloween 1969: Armer Alan Parker! Der 21-jährige Student hat einen Selbstmordversuch hinter sich, seine Freundin hat ihn in die Wüste geschickt und er wird ständig von Todesvisionen heimgesucht. Da erfährt er auch noch, daß seine Mutter einen Schlaganfall erlitten hat und dem Tode näher ist als dem Leben. Statt mit zwei Kumpels ein John Lennon-Konzert zu besuchen, trampt Alan zum Krankenhaus - und in dem Wagen von George Staub beginnt der finsterste Trip seines Lebens: George rast wie ein Wahnsinniger, er hat keine Angst zu sterben - denn, er ist bereits tot. Eine Höllenfahrt in die schwärzeste Seite von Alans abgründigen Alpträumen nimmt ihren Lauf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonathan Jackson (Alan Parker) Erika Christensen (Jessica Hadley) David Arquette (George Staub) Barbara Hershey (Jean Parker) Cliff Robertson (Farmer) Nicky Katt (Ferris) Barry W. Levy (Julian Parker) Originaltitel: Riding the Bullet Regie: Mick Garris Drehbuch: Mick Garris Kamera: Robert New Musik: Nicholas Pike Altersempfehlung: ab 16