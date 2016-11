Silverline 12:25 bis 13:45 Thriller Villa Captive F 2011 20 40 60 80 100 Merken Lucy Lust ist eine französische Pornodarstellerin, die in den USA arbeitet. Vom Pornobusiness ausgebrannt und angewidert beschließt sie eines Tages, ihre Karriere zu beenden und sich in eine abgelegene Villa in Miami zurück zu ziehen. Ein bekannter und vermeintlich wohlhabender Erotikstar wie Lucy Lust bleibt jedoch nicht lange unbemerkt. Ihre Anwesenheit spricht sich in der Nachbarschaft herum und zieht die Aufmerksamkeit von düsteren Gestalten auf sich. Als Lucy von einem gemeinsamen Essen mit dem jungen Jeremia zurückkehrt, werden die beiden bereits von Einbrechern erwartet und brutal überwältigt. Es folgen Tage voller Terror, Gewalt, Missbrauch und Erniedrigungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liza Del Sierra (Lucy Lust) Derek Evans (Gus) Dario Lado (Jeremy) Ashley Price (Vanessa) Originaltitel: Villa Captive Regie: Emmanuel Silvestre Musik: John Silvestre Altersempfehlung: ab 16