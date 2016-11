Silverline 06:15 bis 07:40 Horrorfilm Deadly Water USA, CDN 2006 20 40 60 80 100 Merken Als neunjähriger Junge musste Ray mit ansehen wie seine Eltern von einem riesigen Kraken von Bord ihres Segelboots in den Tod gerissen wurden. 29 Jahre später holt Ray der Schrecken jener Nacht wieder ein. Auf CNN sieht er einen Bericht über den Angriff eines Riesenkraken auf ein archäologisches Forschungsschiff im Mittelmeer.Rays Entschluss steht fest. Er will sich den Albträumen seiner Kindheit stellen und heuert bei der Forschungscrew von Nicole an, die vor der Küste Griechenlands nach einem legendären, seit Jahrtausenden verschollenen Schatz sucht: Dem Auge der Circe. Doch nicht nur die Untiefen der See oder das stürmische Wetter erschweren die Suche. Der riesige Krake scheint das kostbare Artefakt beschützen zu wollen und seine Mordlust ist unbeschreiblich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie O'Connell (Ray) Victoria Pratt (Nicole) Kristi Angus (Jenny) Cory Monteith (Michael) Jack Scalia (Maxwell) Aleks Paunovic (Ike) Nicole McKay (Kate) Originaltitel: Kraken: Tentacles of the Deep Regie: Tibor Takács Drehbuch: Tim Cox, Sean Keller, Nicholas Garland, Brian D. Young Kamera: George Campbell Musik: Rich Walters Altersempfehlung: ab 16