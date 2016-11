National Geographic Wildlife 04:10 bis 04:55 Dokumentation Afrikas Tigerfarm Erste Schritte USA, SA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Innerhalb von 24 Stunden verdoppelt sich die Einwohnerzahl im Tal der Tiger: Tigerdame Shadow bringt vier Junge zur Welt, das ebenfalls trächtige Weibchen Julie fast gleichzeitig drei weitere. Die Freude über den Tiger-Nachwuchs währt bei JV allerdings nur kurz: Bei einem Besuch in Shadows Lager zeigt sich, dass eines der Jungtiere bereits tot ist. Noch dramatischer entwickelt sich die Lage jedoch bei Julie: Das Tigerweibchen macht keine Anstalten, sich um ihren Nachwuchs zu kümmern. Auch dieses Verhalten ist durchaus von in freier Wildbahn aufgewachsenen Tigern bekannt. JV sitzt in der Zwickmühle... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tiger Man of Africa