National Geographic Wildlife 02:35 bis 03:20 Dokumentation Tödliche Wildnis - Mensch in Gefahr Alligator-Attacke GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Sanibel Island, Florida, im Juli 2004: Die 54-jährige Landschaftsgärtnerin Janie Melsek kümmert sich gerade um ein Blumenbeet, das neben einem Teich steht, als ein Alligator aus dem Wasser geschossen kommt. Das Reptil packt sie und zieht sie in den dunklen Teich. Drei Männer waren nötig, um sie wieder aus dem Griff des Ungeheuers zu befreien. Im Juli 2012 liefert sich der 17-jährige Kaleb Langdabel mit Freunden ein Wettrennen auf dem Fluss Caloosahatchee in Florida. Plötzlich wird er von einem Alligator angegriffen. Kaleb und Janie verlieren jeweils einen Arm - aber nur einer der beiden überlebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dead or Alive

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 348 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 153 Min. Tödliche Geheimnisse

Thriller

Das Erste 01:15 bis 03:03

Seit 93 Min. Kein Sterbenswort

Thriller

ZDF 01:15 bis 03:20

Seit 93 Min.