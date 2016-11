National Geographic Wildlife 00:15 bis 01:05 Dokumentation Gefährliche Begegnungen Der wilde Westen USA 2009 Stereo 16:9 Merken Amerikas Wilder Westen weist eine Vielfalt an ungezähmten Raubtieren und gefährlichen Reptilien auf: Tiere wie Puma und Bison, Klapperschlange und Adler sind hier beheimatet. Grund genug für Abenteurer Brady Barr, den Great Plains einen Besuch abzustatten, um die einzigartige Tierwelt dort auf eigene Faust zu erforschen. Am Ziel angekommen muss Brady enttäuscht feststellen, dass es nicht so einfach wie erwartet ist, in die Nähe wilder Kreaturen zu kommen. Aber so schnell gibt Brady Barr sich nicht geschlagen und dringt immer tiefer in die Wildnis vor. Wird er für seinen Einsatz belohnt werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dangerous Encounters