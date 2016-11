National Geographic Wildlife 18:30 bis 19:20 Dokusoap Der Hundeflüsterer Neco & Yona and Justice USA 2011 2016-11-06 07:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Was tut ein professioneller Hundeführer, wenn sein preisgekröntes Tier nicht mehr auf ihn hört? Pam Marks jedenfalls sucht Hilfe bei Cesar Millan, dem "Hundeflüsterer". Wie bereits seine Vorfahren hat Pams viereinhalbjähriger Hund Hootie durchaus das Zeug, bei Wettbewerben die Nummer 1 zu werden. Doch jedes Mal, wenn der Hund Kindern begegnet, gerät er in Panik. Sollte er mitten in einem Wettkampf Kinder sehen, unterbricht er sofort seinen Lauf und fängt an zu bellen. Ans Weitermachen ist dann nicht mehr zu denken. Hooties Verhalten ist auf ein traumatisches Erlebnis zurückzuführen: Als er gerade mal anderthalb Jahre jung war, hatte er eine Begegnung mit Furcht einflößenden Skateboard-Kids. Seither ist seine Angst vor Kindern stetig gestiegen. Auf Cesar Millan wartet ein hartes Stück Arbeit... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer