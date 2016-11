National Geographic Wildlife 14:25 bis 15:15 Dokumentation Mensch und Natur: Lebensraum Wildnis Wälder USA 2013 2016-11-06 08:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Grün soweit das Auge reicht: In dieser Episode erkundet Dr. M. Sanjayan den Lebensraum Wald mit all seinen wilden Bewohnern: Die Reise führt ihn vom dichten Dschungel des Amazonas, der als eine der artenreichsten Gegenden der Welt gilt, über den Regenwald des Großen Bären zwischen Vancouver Island und Südalaska bis zu den uralten Korkwäldern Portugals. Außerdem reist Dr. Sanjayan auf die indonesische Insel Sumatra, wo er Zeuge erbitterter Kämpfe zwischen rivalisierenden Elefanten wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Man and the Wild