National Geographic Wildlife 10:25 bis 11:10 Dokumentation Cesar Millan: Auf den Hund gekommen Neuanfang für Mojo E 2015 2016-11-18 17:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Deutsche Schäferhund Mojo ist ein wundervolles Tier. Aber der Welpe, der jung und stark und für sein Alter sehr groß ist, hat keinerlei Manieren. So ist es kein Wunder, dass überall dort, wo er auftaucht, etwas zu Bruch geht oder von ihm zerbissen wird. Im Tierheim finden aktive Hunde wie Mojo oft keinen neuen Besitzer, weil sie bei Laien einen zu aggressiven Eindruck hinterlassen. Doch alles, was Mojo braucht, da ist sich Cesar Millan sicher, ist ein durchsetzungsfähiges Herrchen, das ihm beibringt, wie er sich richtig zu verhalten hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar Millan's Leader of the Pack