Notruf Hund - Einsatz für Cesar Ärger am Arbeitsplatz USA 2016 Shih Tzu-Zwergspitz-Hündin Truffle sieht zwar total niedlich aus, bellt aber alle an und zwickt jeden, der ihr nahe kommt. Wenn sie auf Spaziergängen keine Lust mehr hat, legt sie sich außerdem einfach starrsinnig hin. Systematisch macht sich Cesar an die Arbeit und zeigt dem Dickkopf, wer die Richtung bestimmt. Sein zweiter Fall dreht sich um Chihuahua-Mischling John Henry. Der bellende, knurrende Frechdachs von Chefin Karol ist für die Mitarbeiter und Kunden einer Arbeitsagentur zum Ärgernis geworden. Falls er jemals jemanden beißen sollte, steht das Schicksal des ganzen Geschäfts auf der Kippe. Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue