National Geographic People 12:35 bis 13:15 Dokumentation Schaf, Schäfer, am Schärfsten Der Schäferhund funktioniert nicht! USA 2014 2016-11-10 07:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Um endlich ihre eigene Marke zu etablieren, plant Natalie gerade ihren ersten Workshop. Dafür braucht sie die Hilfe der ganzen Familie. Doch in der Zwischenzeit hat sie Ärger mit Lad, ihrem ziemlich teuren, neuen Schäferhund. Lad hört nicht auf Natalies Kommandos, und seine aggressive Art bedroht die Schafherde. Wird eine Sitzung beim Hundetrainer ausreichen, um Lad einsatzfähig zu machen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Natalie Redding (Herself) Sean Redding (Himself) Originaltitel: Shear Madness