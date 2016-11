National Geographic People 02:20 bis 03:15 Dokumentation Lohn der Angst - Gefährliche Dienstreisen Über den Himalaya USA 2007 Dolby 16:9 HDTV Merken Für "Lohn der Angst - Gefährliche Dienstreisen" befährt der Reporter Marsh Mokhtari die höchstgelegenen Straßen der Welt: Die Reise führt von der nordindischen Stadt Leh durch die majestätische Bergwelt des Himalaya - hinauf zum 5359 Meter über dem Meeresspiegel gelegenen Khardung La-Pass. Im Sommer ist die Region um Khardung La von Touristen bevölkert, doch Marsh Mokhtari ist im Winter angekommen. Unterwegs machen ihm aber nicht nur die Schneemassen und die allgegenwärtige Lawinengefahr zu schaffen, er hat bald auch mit der Höhenkrankheit zu kämpfen. Die riskante Reise führt den Reporter in eine Region, in der noch ganz andere Gefahren drohen: Das 150 Kilometer nördlich von Leh gelegene Nubra-Tal ist seit Jahrzehnten ein Zankapfel zwischen Indien und seinem Nachbarn Pakistan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Perilous Journeys

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 348 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 153 Min. Tödliche Geheimnisse

Thriller

Das Erste 01:15 bis 03:03

Seit 93 Min. Kein Sterbenswort

Thriller

ZDF 01:15 bis 03:20

Seit 93 Min.