National Geographic People 20:15 bis 21:00 Dokumentation Mit dem Herzen eines Surfers AUS 2015 2016-11-05 Als Junge wurde der Australier Damien Rider immer wieder geschlagen und vergewaltigt. Heute hat er ein Ziel: Kein Kind soll das erleben müssen, was er durchgemacht hat. Um die Öffentlichkeit für das Thema Kindesmissbrauch zu sensibilisieren, wagt der 40-Jährige eine spektakuläre Aktion und paddelt an der australischen Ostküste auf einem Surfbrett 800 Kilometer von Gold Coast in Queensland bis zum Bondi Beach von Sydney. Zur Fortbewegung hat nur seine Arme, gegen die Haie lediglich ein Messer dabei. Die Doku "Mit dem Herzen eines Surfers" begleitet Damiens Kampf gegen das Trauma seiner Kindheit. Originaltitel: Heart of the Sea