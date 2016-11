Spiegel TV Wissen 02:10 bis 02:55 Dokumentation Die Hauptstadtklinik Beobachtungen an der Berliner Charité D 2012 Merken Beobachtungen an der Berliner Charité. Eine russische Patientin ist extra aus Moskau angereist, um sich von Hirnspezialist Prof. Peter Vajkoczy operieren zu lassen. Sie hat einen bösartigen Hirntumor. Schon an mehreren Kliniken hat sie sich Rat geholt. Professor Vajkoczy wagt sich an den schwierigen Eingriff am Gehirn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Hauptstadtklinik

