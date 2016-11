Spiegel TV Wissen 18:40 bis 19:30 Dokumentation Einfuhr verboten GB 2015 Merken Am Flughafen Dublin haben es die Zollbeamten mit einer älteren Dame aus China zu tun, die verbotene Ware mit sich führt. Die Dame ist völlig verzweifelt und spricht kein Englisch. Am Shannon Airport verwickelt sich ein Spanier in Widersprüche und zieht den Verdacht der Beamten auf sich. Dermot McGrath indessen trifft auf spirituell gereinigte Fluggäste. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Stop, Search, Seize