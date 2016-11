Disney Cinemagic 01:20 bis 02:50 Fantasyfilm Skyrunners USA 2009 Stereo Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die beiden Brüder Tyler und Nick Burns entdecken in der Nähe ihres Heimatortes ein kleines abgestürztes UFO. Schon bald beginnt für sie das Abenteuer ihres Lebens, denn die beiden stellen schnell fest, dass das UFO lebt! Sie beschließen einen Ausflug ins Weltall zu unternehmen. Währenddessen entwickelt Tyler überirdische Kräfte. Als die beiden Brüder zufällig eine Alienverschwörung aufdecken, wird Tyler gefangen genommen. Mit der Hilfe des UFOs muss Nick nun ins Hauptquartier der Aliens eindringen, um seinen Bruder zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kelly Blatz (Nick Burns) Joey Pollari (Tyler Burns) Linda Kash (Robin Burns) Conrad Coates (Agent Armstrong) Jacqueline MacInnes Wood (Julie Gunn) Nathan Stephenson (Darryl Butler) Kerry Lai Fatt (Tori Chadwick) Originaltitel: Skyrunners Regie: Ralph Hemecker Drehbuch: Richard C. Okie Kamera: Rob Marsh Musik: Greg Edmonson

