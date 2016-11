Disney Cinemagic 22:05 bis 23:25 Trickfilm Disneys Kojoten wie wir USA 1991 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der neugierige Koyotenjunge Junior hat viele Fragen an seinen Vater und Großvater: Vor allem über die Rolle eines Koyoten in der Wildnis. Die beiden wollen den Wissensdurst des Juniors stillen und erzählen ihm Geschichten aus ihrer Jugend. Doch Juniors Fragen wollen kein Ende nehmen, bis Großvater es schließlich auf den Punkt bringt: Ein Koyote strebt danach, Freunde zu finden, eine Familie zu gründen und ein Leben in Freiheit zu führen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Coyote Tales Regie: Robert Heath Drehbuch: Kenny Wolin Musik: Charlotte Lansberg