Disney Cinemagic 12:00 bis 13:25 Trickfilm Aladdin USA 1992 Stereo Dolby 16:9 HDTV Zusammen mit Äffchen Abu macht Straßenjunge Aladdin die Gassen der Basare unsicher. Aber er träumt von einem besseren Leben. Vor allem seit er Jasmin, die Tochter des Sultans, kennen gelernt hat. Plötzlich ändert sich Aladdins Leben schlagartig, denn er gelangt in den Besitz einer Wunderlampe, die es wirklich in sich hat: Sie beherbergt einen gigantischen, unendlich ausgeflippten Flaschengeist namens Dschinni, der seinem Besitzer drei Wünsche erfüllen kann. Aber auch der hinterhältige Großwesir Dschafar kennt die Macht der Lampe und will mit ihrer Hilfe seine finsteren Pläne verwirklichen... Der Großwesir des Sultans, Dschafar, entdeckt in der Wüste eine Schatzhöhle, in der die sagenumwobene Wunderlampe zu finden sein soll. Allerdings kann die Höhle nur von einem Menschen auf der Welt betreten werden: Dem gutherzigen Straßendieb Aladdin. Der hat sich in die schöne Prinzessin Jasmin verliebt und überlegt nun fieberhaft, wie er sie für sich gewinnen könnte. Als Dschafar ihm für die Wunderlampe Geld und Gold verspricht, willigt Aladdin ein und begibt sich zu der Schatzhöhle in der Wüste. Doch mit dem verrückten Lampengeist Dschinni hat niemand gerechnet. Originaltitel: Aladdin Regie: Ron Clements, John Musker Drehbuch: Ron Clements, John Musker, Ted Elliott, Terry Rossio Musik: Alan Menken