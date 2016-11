Bibel TV 21:45 bis 23:30 Familienfilm Briefe an Gott - Letters to God USA 2010 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Trotz des Todes seines Vaters und seiner eigenen Erkrankung hat der achtjährige Tyler seinen Optimismus nicht verloren. Im Kampf gegen den Krebs hilft ihm sein Glaube an Gott, dem er täglich Briefe schreibt. Als der alkoholabhängige Postbote Brady McDaniels die Gegend, in der Tylers Familie wohnt, zugeteilt bekommt, wird er mit einem unerwarteten Problem konfrontiert: Was soll er mit den Briefen an Gott tun, die Tyler zur Weiterleidung in seinem Briefkasten zurücklässt? In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Robyn Lively (Maddy Doherty) Jeffrey Johnson (Brady McDaniels) Tanner Maguire (Tyler Doherty) Michael Bolten (Ben Doherty) Maree Cheatham (Olivia) Bailee Madison (Samantha Perryfield) Ralph Waite (Cornelius Perryfield) Originaltitel: Letters to God Regie: David Nixon, Patrick Doughtie Drehbuch: Patrick Doughtie, Sandra Thrift, Cullen Douglas, Art D'Alessandro Kamera: Bob Scott Musik: Colin O'Malley