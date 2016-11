TNT Comedy 02:35 bis 02:55 Comedyserie The Detour Die Südstaatenpension USA 2016 16:9 Merken Delilah und ihr Bruder Jared müssen sich von einer Lebensmittelvergiftung erholen. Notgedrungen beschließen die Parkers, in einem Bed and Breakfast im Süden der USA Halt zu machen, bis die Kinder wieder gesund sind. Dort erwartet die Familie die typische Gastfreundschaft der Südstaaten sowie deren Bräuche und jede Menge russischer Wodka. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Jones (Nate) Natalie Zea (Robin) Ashley Gerasimovich (Delilah) Liam Carroll (Jared) Daniella Pineda (Vanessa) Mary Grill (Federal Agent) Tom Amandes (Dr. Rob) Originaltitel: The Detour Regie: Jeff Tomsic Drehbuch: Samantha Bee

