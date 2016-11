TNT Comedy 13:10 bis 14:45 Komödie Clueless - Was sonst! USA 1995 Nach dem Roman von Jane Austen 20 40 60 80 100 Merken Sie hat alles, kann alles, ist die Schönste, Klügste. An Selbstbewusst- sein mangelt es der 16-jährigen Cher (Alicia Silverstone) nicht. Ebensowenig wie an Daddys Kredikarten, die der verwöhnten High-Society-Göre die Grundausstattung sichern: teure Handys und Einkaufen in Edelboutiquen. Von beidem macht Cher reichlich Gebrauch. Doch dann tritt ihr Stiefbruder Josh in ihr Leben und bringt die verwöhnte Cher ziemlich aus dem Gleichgewicht ... - Der Film bescherte der Regisseurin und Drehbuchautorin Amy Heckerling einen "NSCF Award" (1995) für ihr Drehbuch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alicia Silverstone (Cher Horowitz) Stacey Dash (Dionne) Brittany Murphy (Tai) Paul Rudd (Josh) Dan Hedaya (Mel) Elisa Donovan (Amber) Wallace Shawn (Mr. Hall) Originaltitel: Clueless Regie: Amy Heckerling Drehbuch: Amy Heckerling Kamera: Bill Pope Musik: David Kitay Altersempfehlung: ab 6