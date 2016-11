TNT Comedy 10:15 bis 10:40 Comedyserie Keine Gnade für Dad Feuer und Flamme USA 2002 16:9 Merken Sean ist heilfroh, dass Claudia nicht schwanger ist, und kündigt aus einer Laune heraus kurzerhand seinen Job. Da kommt es ihm natürlich wie gerufen, dass Bruder Eddie ein altes Pub kaufen will und noch dringend einen Geschäftspartner braucht, der ein wenig investiert. Während Sean die Idee wunderbar findet und sofort in das Geschäft einsteigt, ist Ehefrau Claudia weniger begeistert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Bret Harrison (Brad O'Keefe) Originaltitel: Grounded for Life Regie: John Blanchard Drehbuch: Bill Martin, Mike Schiff Kamera: Thom Marshall, Alan Walker Musik: Ween Altersempfehlung: ab 6