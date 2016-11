FOX 00:45 bis 01:35 SciFi-Serie Doctor Who Die Inversion der Zygonen GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Zygonen, die ihre Gestalt nach Belieben verändern können, haben sich in ganz Großbritannien ausgebreitet. Somit ist es praktisch unmöglich zu wissen, wem man noch vertrauen kann und wem nicht. Da auch die UNIT außer Gefecht gesetzt ist, ist nun nur noch der Doktor in der Lage, die Zygonen aufhalten. Aber wie kann ein Krieg verhindert werden? Und was kann der Doktor tun, um seine Freunde zu retten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Capaldi (The Doctor) Jenna Coleman (Clara Oswald) Ingrid Oliver (Osgood) Nicholas Asbury (Etoine) Aidan Cook (Zygon) Tom Wilton (Zygon) Jack Parker (Zygon) Originaltitel: Doctor Who Regie: Daniel Nettheim Drehbuch: Peter Harness, Steven Moffat Kamera: Mark Waters Musik: Murray Gold Altersempfehlung: ab 12