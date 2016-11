FOX 21:00 bis 21:45 Mysteryserie Wayward Pines Felder in Flammen USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Abbies greifen CJ Mitchum und seine Erntegruppe an. Dabei wird Theresa lebensgefährlich verletzt. Zudem steht die Stadt nun vor einer Nahrungsmittelknappheit. Daraufhin stellt Theo eine provisorische Aufnahmestelle zur Einteilung der Verletzten zusammen. Seine Ehe mit Rebecca zu retten, erscheint dagegen um einiges schwieriger. Xander beweist, dass in ihm durchaus noch Kampfgeist steckt, während Jason seine Führungsqualitäten in Frage stellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Patric (Dr. Theo Yedlin) Nimrat Kaur (Rebecca Yedlin) Josh Helman (Xander Beck) Tom Stevens (Jason Higgins) Kacey Rohl (Kerry Campbell) Hope Davis (Megan Fisher) Djimon Hounsou (CJ Mitchum) Originaltitel: Wayward Pines Regie: Jeff T. Thomas Drehbuch: Tyler Hisel Kamera: Mathias Herndl