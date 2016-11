FOX 18:40 bis 19:25 Krimiserie Navy CIS: L.A. Der fünfte Mann USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Vier Menschen, die an einem geheimen Regierungsprojekt beteiligt waren, sind bei einer Explosion in einem Restaurant ums Leben gekommen. Offenbar hatten alle Opfer über das Internet Kontakt zu derselben Person, von der nicht klar ist, wer sich hinter deren Social-Media-Profil verbrigt. Bei ihren Ermittlungen stoßen Deeks und Kensi auf ein Mädchen im Teenager-Alter, das auf Abwege geraten ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: John Peter Kousakis Drehbuch: Dave Kalstein Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson