FOX 08:35 bis 09:20 Krimiserie Navy CIS Familiensache USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Was zunächst wie ein Unfall aussieht, erweist sich schnell als Mord: Dem Petty Officer, der tot in seinem Auto sitzt, wurde mit einer Schrotflinte in den Bauch geschossen. Kurz darauf wird in der Nähe eine weitere Leiche gefunden. Es handelt sich dabei um eine Frau, die, kurz bevor sie getötet wurde, ein Kind zur Welt gebracht hat. Gibbs und sein Team haben schon bald eine heiße Spur. Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Lauren Holly (Jenny Shepard) Owen Beckman (Nicholas Barnes) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Martha Mitchell Drehbuch: Steven D. Binder Kamera: William G. Webb Musik: Steven Bramson