FOX 06:10 bis 07:10 Actionserie Undercover Neshev BUL 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Jaro, Ivo und Popov - alle haben Probleme. Jaro ist im Gefängnis eingeschränkt und kann mit Hilfe von Boyana seine Gefängnisstrafe in Hausarrest umwandeln, was zumindest seinen Handlungsradius vergrößert. Ivos Erfolgskurve stagniert und auch die Vergiftung Jaros ist misslungen. Doch die größten Probleme hat Popov. Seine Ehe liegt in Scherben und er merkt, dass sein ganzes Denken und Handeln ausschließlich um Jaro kreist. Auch der Tod Neshevs wiegt schwer, da er sich diesen zuschreiben muss. Den finalen Schlag erleidet er, als seine Frau Margarita auszieht. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zahary Baharov (Ivo) Mihail Bilalov (Petyr Tudjarov - Djaro) Teodora Duhovnikova (Elitsa Vladeva) Zlatko Echev (Misho) Kiril Efremov (Tisho) Lilia Marvilya (Margarita Popova) Milena Nikolova (Adriana) Originaltitel: Pod Prikritie Regie: Victor Bojinov Drehbuch: Victor Bojinov Kamera: Radoslav Gochev