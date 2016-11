ARTE 02:25 bis 02:50 Dokumentation Ein Jahr in der Juilliard School von New York Alle zusammen! F 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Junge Künstler, die zu den begabtesten ihrer Generation zählen, Lehrer mit internationalem Renommee, ein einzigartiger Ansatz für die künstlerische Ausbildung und eine Atmosphäre, die an den Film "Fame" erinnert: "Ein Jahr in der Juilliard School von New York" verfolgt ein Studienjahr den Alltag an der legendären New Yorker Ausbildungsstätte für Musik, Tanz und Schauspiel. Wie wird man zum Ausnahmekünstler von morgen? Die Dokumentationsreihe wirft einen Blick hinter die Kulissen von der "Hamlet"-Probe bis hin zum Konzert im berühmten Jazzclub Blue Note, von der Aufführung in einem Zentrum für minderjährige Drogenabhängige über das Vortanzen zur Aufnahme in ein berühmtes Tanzensemble bis hin zum Stepptanz- und Philosophieunterricht. Mit dabei sind Mathis, ein junger französischer Jazzpianist im ersten Jahr, der die Schule gerade erst entdeckt; Mariella, eine virtuose deutsche Geigerin, die vom großen Itzhak Perlman unterrichtet wird; die Schauspieler Ryan und Lars aus Norwegen, die sich mit Shakespeare ebenso wie mit der musikalischen Komödie auseinandersetzen müssen; Raymond, der bei Profiensembles vortanzt; John und Wallis, ein junges Sängerpaar, das kurz vor dem Abschluss steht. Alle erzählen von ihrem Künstlerleben an der Schule, sprechen über ihre Zukunftsträume und -ängste. Das besondere Talent und Engagement der Studenten wie der Lehrer, diese spezielle, aus der Vermischung verschiedener Kunstformen genährte Energie, machen die Juilliard School zu einer ganz besonderen Ausbildungsstätte, die sehr viel mehr ist als eine reine Virtuosenschmiede. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: A Season at the Juilliard School Regie: Priscilla Pizzato

